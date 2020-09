Tegola in casa Milan, difensore positivo al covid: il comunicato ufficiale

Il Milan domani 24 settembre, alle ore 20.30 scenderà in campo per affrontare il Bodo Glimt nel secondo turno preliminare valido all’accesso dei gironi di Europa League.

Alla vigilia della gara interna, mister Pioli è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell’approccio alla partita e del possibile undici titolare.

L’allenatore emiliano, ha voluto sottolineare l’importanza di questa gara. Pioli sa che la sua squadra sta bene, “soprattutto mentalmente”. E che il gruppo si sta sempre più avvicinando, per motivazione e per spirito, all’infinito Zlatan Ibrahimovic.

Il commissario tecnico però non ha parlato di prestazioni individuali, bensì di gruppo affermando che se “il rendimento di tutta la squadra è migliorato, il merito è dei giocatori”.

Pioli inoltre ha parlato di Ibrahimovic, affermando che lo svedese lo “ha stupito per la sua buonissima condizione fisica”. Infatti, il tecnico meneghino ha dichiarato che Zlatan “prima della partita di Dublino ha accusato qualche acciacco all’inizio, ma si è fatto trovare pronto”.

La gara di domani chiederà il massimo sforzo ai rossoneri, in quanto il Bodo è una di quelle squadre che segna tanto e prende pochi gol. Pioli è dell’avviso che la partita non va affatto sottovalutata in quanto i gialloneri norvegesi “Hanno due esterni d’attacco molto veloci e di venti partite non ne hanno persa nemmeno una”.

Potrebbe interessarti anche: Diletta Leotta zittisce tutti: fan spiazzati – FOTO

Tegola in casa Milan, Duarte positivo al covid: il comunicato ufficiale

Alla vigilia della gara contro i norvegesi del Bodo Glimt, il Milan riceve una cattiva notizia: Leo Duarte è risultato positivo al covid.

Il difensore centrale ex Flamengo, arrivato al Milan nella scorsa sessione di mercato estiva ha faticato ad imporsi nell’undici titolare a causa dei vari infortuni che lo hanno colpito nel corso della stagione appena passata.

Agli infortuni, adesso va ad aggiungersi la positività al coronavirus in un momento in cui i rossoneri sono in piena emergenza per quel che riguarda il reparto dei centrali difensivi. Dunque le brutte notizie non fanno altro che susseguirsi a velocità imponente in casa Milan.

Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha affermato che “Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio“.

I suoi compagni di squadra sono risultati tutti negativi, ma “come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”.

Potrebbe interessarti anche: Esame Suarez, c’è l’ipotesi di concorso in corruzione: tutti i dettagli