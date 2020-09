Ricette top: come preparare delle ottime tagliatelle al whisky

Un piatto particolare, a qualcuno potrebbe far storcere il naso. Le tagliatelle al whisky sono di una tale prelibatezza che non vi faranno tornare indietro

È un primo piatto dai gusti ricercati, una prelibatezza per stupire tutti i commensali. Quando menzionerete e metterete a tavola le tagliatelle al whisky, resteranno tutti a bocca aperta, ma di certo nessuno a bocca asciutta: ci sarà anche il bis, quindi abbondate con gli ingredienti. Vediamo come prepararle.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

420 g di tagliatelle fresche

2 mele

60 g di burro

1 cucchiaio di uvetta

1 bicchierino di whisky

2 rossi d’uovo

1 bicchiere di panna

sale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette top: come preparare una deliziosa zuppa esotica

Procedimento per cucinare delle deliziose tagliatelle al whisky

Preparare le tagliatelle al whisky sarà un gioco da ragazzi. Sebbene sia un primo piatto dai sapori ricercati, fuori dal comune, accontenterà chiunque per la sua bontà. Per iniziare, sbucciare le mele, privarle del torsolo e tagliarle a dadini. A questo punto riporle in un tegame con metà del burro e l’uvetta – quest’ultima dovrà esser messa precedentemente a bagno nel whisky – e cuocere a fuoco lento. Intanto che le mele raggiungano un certo colorito, sbattere le uova all’interno di una ciotola, quindi aggiungere la panna e mescolare. Quando le mele risulteranno dorate, unire le uova e la panna e mescolare per bene.

Cuocere le tagliatelle in una pentola piena d’acqua, quindi scolarle e porle in un tegame in cui bisogna sciogliere il burro col whisky. A questo punto, far saltare un po’ le tagliatelle, unire la salsa di mele, l’uvetta e mescolare per bene.

LEGGI ANCHE > > > Ricette dolci: come preparare la torta ai sette vasetti