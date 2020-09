Paura USA, atterraggio d’emergenza per l’Air Force Two: il motivo

Atterraggio d’emergenza stanotte per l’Air Force Two: il mezzo, con a bordo il vicepresidente Mike Pence, si è scontrato contro uno stormo di uccelli che ha arrecato problemi al motore.

Grosso spavento stanotte a bordo dell’Air Force Two, l’aereo su cui viaggia il presidente degli Stati Uniti. Come racconta la CNN, c’è stato un brutto imprevisto nel viaggio di ritorno dal New Hampshire a Washington. Il mezzo, poco dopo il decollo, si è infatti scontrato con uno stormo di uccelli che hanno provocato un danno ai motori e costretto il pilota a un atterraggio d’emergenza.

Atterraggio d’emergenza per l’Air Force Two di Pence

La discesa, realizzata senza grandi problematiche ma con tutte le preoccupazioni del caso, è avvenuta al Manchester-Boston Regional Airport. A bordo del Boeing c’era proprio il vice presidente Mike Pence, reduce da una campagna elettorale. Il 61enne di Columbus fortunatamente non ha riportato conseguenze. Nessuno dei presenti a brodo è rimasto ferito e il viaggio successivo è avvenuto nella più totale serenità.

Il pericoloso fenomeno del birdstrike

Tuttavia hanno rischiato non poco i presenti a bordo. Uno scontro in volo con gli uccelli, fenomeno noto nel settore come ‘birdstrike‘, è infatti pericoloso e ha causato anche incidenti terribili in passato. Il motivo è semplice: nello scontro tra l’aereo e lo stormo, qualche esemplare spesso finisce con l’impattarsi direttamente con uno o entrambi i motori posto sotto le ali mandandoli fuori uso. I volatili di fatto si disintegrano al momento, ma il contraccolpo tecnico c’è inevitabilmente. I veicoli sarebbero in teoria anche progettati per supportale tale situazione, ma è la velocità di scontro e il peso totale e lasciare danni ingenti.

Un fenomeno, questo, tra l’altro anche in aumento negli ultimi anni. Sia perché, coronavirusm a parte, ormai il traffico aereo è sempre più affollato, ma anche perché sono gli uccelli stessi che si stanno riproducendo a grande velocità. In Italia, come riporta l’Enac, il fenomeno è passato per esempio dai 348 casi accertati nel 2002 ai 1.084 nel 2014.

