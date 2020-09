Paura a Parigi. Questa mattina, la Tour Eiffel è stata evacuata per un allarme bomba. La polizia francese ha ricevuto una telefonata anonima che ha dato l’avvertimento

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti questa mattina nei pressi della Tour Eiffel, a Parigi. La polizia francese, dopo aver ricevuto una chiamata anonima, ha fatto evacuare tutta la zona circostante il monumento simbolo della capitale francese.

Allarme bomba, riporta una fonte della polizia a Bfmtv. Al momento, sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per trovare l’eventuale ordigno. Secondo quanto riportato dall’emittente francese, tutta l’area è stata isolata e chiusa al traffico. Si sta cercando, inoltre, di rintracciare la chiamata anonima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Charlie Hebdo, responsabile risorse umane minacciata cambia casa

Parigi, allarme bomba nei pressi della Tour Eiffel: gli aggiornamenti

Intorno a mezzogiorno, la polizia francese ha ricevuto una chiamata anonima che riferiva della possibile presenza di una bomba nei pressi della Tour Eiffel, a Parigi. Subito dopo l’allarme, le forze dell’ordine – insieme alla società che gestisce il monumento – hanno fatto evacuare l’intera area, bloccando il traffico e avviando le ricerche dell’eventuale ordigno. Barthelemy Bolo, un giornalista dell’emittente Bfmtv, ha pubblicato su Twitter alcune immagini della situazione attuale a Parigi.

Poliziotti armati di fucili nelle vie adiacenti alla Tour Eiffel e pattuglie che sorvegliano l’area. L’obiettivo è quello di far rientrare l’allarme quanto prima, trovando l’ordigno o assicurandosi che la chiamata anonima sia stata in realtà un falso allarme. Si sta inoltre cercando di rintracciare il cellulare dal quale è partita la telefonata, in modo da individuare colui che ha fatto scattare le indagini.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Paura USA, atterraggio d’emergenza per l’Air Force Two: il motivo