Meteo, temporali su tutta la penisola: in arrivo la burrasca invernale

Si continua ad andare verso un meteo invernale, con l’arrivo di numerosi temporali su tutta la penisola. In atto sull’Italia una burrasca invernale.

Non si arresta l’avanzata dell’autunno sulla penisola italiana. Infatti, come riportano le condizioni meteo, avremo temporali e mal tempo in diffusione su tutta la penisola. Secondo gli esperti meteorologi si sta andando a delineare un quadro autunnale su tutto il Paese, con piogge che ricopriranno la maggior parte delle regioni italiane. L’anticiclone sembra oramai sconfitto, infatti non solo le piogge colpiranno la nostra penisola ma anche i forti venti pronti ad arrivare a 100km/h. Questi venti potrebbero addirittura creare mareggiate sulle coste più esposte.

La situazione potrebbe peggiorare leggermente tra giovedì e venerdì. Infatti, secondo gli esperti meteorologi, un ciclone di origine polare impatterà sull’Italia, innescando così una forte e lunga fase di maltempo. Si segnala la presenza di forti venti di Libeccio sul Mar Ligure ed intorno alla Sardegna, mentro lo Scirocco soffierà ad un’intensità di 50 km/h sulla costa adriatica. Avremo invece una burrasca di venti di Maestrale su Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia. Su queste regioni, i venti di Maestrale raggiungeranno i 100 km/h di velocità. Andiamo quindi a vedere che giornata ci aspetta durante questo mercoledì.

Meteo, temporali e maltempo sulla penisola: migliora sulla costa adriatica

Durante queste giornate, il meteo sarà caratterizzato da un’intensificazione della bassa pressione, con i temporali pronti ad impadronirsi della scena. Stando alle previsioni, verranno alimentati una serie di impulsi instabili, caratterizzati da aria umida e instabile, che si sta diffondendo sul Mediterraneo e sulla nostra penisola. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore e come cambieranno le condizioni meteo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia si rafforzerà l’instabilità, con le piogge che inizieranno a colpire dal mattino. I cieli, così, aumenteranno la loro irregolarità, con le precipitazioni che ben presto scenderanno dalle montagne alle pianure. Infatti durante questo mercoledì, avremo precipitazioni sparse non solo sulla catena alpina, ma anche su Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. Le temperature continueranno a diminuire, con massime tra i 21 ed i 26 gradi.

Ma la situazione non sembra migliorare sulle regioni del Centro Italia. Infatti anche qui il meteo sarà caratterizzato da una forte instabilità. Fenomeni temporaleschi copriranno le zone centrali, come Umbria ed i rilievi appenninici, e le regioni tirreniche. Mentre invece migliora sulla Costa Adriatica, dove il sole resisterà agli attacchi della bassa pressione. Le temperature sono in continua diminuzione, con massime che oscilleranno tra i 22 ed i 27 gradi.

Anche al Sud Italia avremo una situazione meteorologica simile a quella delle regioni centrali. Qui al mattino dei fenomeni potrebbero colpire le regioni meridionali, con piogge pronte a bagnare Campania, Calabria e Sicilia. Mentre invece la situazione migliora sulla costa Adriatica, con il bel tempo che continua a resistere. Le temperature diminuiranno lievemente, con massime tra i 26 ed i 30 gradi.

