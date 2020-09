Gdf, “Operazione Monsone”: smantellato sistema corruttivo a Roma

Nuovo blitz della Guardia di Finanza nella capitale. Con l’operazione monsone, i finanzieri smantellano sistema estorsivo e corruttivo a Roma.

Alle prime ore di questa mattina, la Guardia di Finanza ha compiuto un nuovo blitz a Roma. Con quella che è stata definita “Operazione Monsone”, i finanzieri hanno smantellato un sistema corruttivo ed estorsivo in atto nella Capitale. Inoltre a compiere tale operazione ci ha pensato il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con la collaborazione della Polizia Locale di Roma Capitale. Infatti i due corpi di forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino nei confronti di 18 persone. Di queste 18 persone, dieci sono finite agli arresti domiciliari, mentre otto direttamente in carcere.

Sono diversi i reati imputati alle diciotto persone coinvolte in questa vicenda. Infatti tra le infrazioni commesse troviamo: associazione per delinquere, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione del segreto d’ufficio, estorsione, abusiva attività finanziaria, usura e autoriciclaggio. Inoltre le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di beni da 1 milione di euro, pari all’importo incassato dai criminali dai loro illeciti.

Roma, “Operazione Monsone”: coinvolti anche due pubblici ufficiali

Dopo l’operazione, le Fiamme Gialle di Roma sono riuscite a tracciare un sodalizio criminale composto da tredici persone. Tra i coinvolti nell’operazione Monsone, infatti, troviamo anche due pubblici ufficiali, quattro esponenti di un’associazione sindacale di categoria ed un gruppo di sette imprenditori/commercianti. Proprio questi ultimi gestivano le autorizzazioni amministrative per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, oltre che le postazioni per il commercio ambulante, avvalendosi di condotte intimidatorie, minacce e violenze, il tutto per arricchirsi ed ottenere delle somme di denaro.

Tra le utilità ricevute dai due pubblici ufficiali troviamo non solo ingenti somme di denaro, ma anche pranzi e cene pagate, abiti griffati ed addirittura abbonamenti annuali per assistere al campionato di calcio di Serie A. Si indaga anche sul reato di usura, con prestiti dai 2mila ai 5mila euro, a cui venivano applicati tassi di interesse fino al 500%. Tutti i dettagli dell’ultima operazione della Guardia di Finanza saranno illustrati a partire dalle ore 12:00, con una conferenza stampa presso la Procura della Repubblica di Roma.

