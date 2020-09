Esame Suarez, spuntano nuovi dettagli. All’interno delle accuse contestate alla rettrice dell’università di Perugia, c’è l’ipotesi di concorso in corruzione

Continua a far discutere il cosiddetto “esame farsa” che il giocatore Luis Suarez ha sostenuto la scorsa settimana a Perugia. L’ormai ex attaccante del Barcellona doveva superare l’esame di italiano B1 per ottenere il passaporto comunitario e poter essere tesserato alla Juventus. Alla fine, anche per questioni burocratiche, non se n’è più fatto nulla e il giocatore è passato all’Atletico Madrid.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, all’interno dell’indagine penale sarebbe spuntata anche l’ipotesi di concorso in corruzione. Nell’avviso di garanzia, infatti, vengono citati anche gli articoli 110 e 319. Quest’ultimo descrive proprio il reato di concorso in corruzione, punendo: “Chiunque riceva una somma di denaro o altra utilità per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio“.

Esame Suarez, spuntano nuovi dettagli: le ultime

Falsità ideologica e rivelazione di segreto d’ufficio erano i reati inizialmente contestati nell’ambito dell’indagine penale sul cosiddetto “esame farsa” a cui si è sottoposto Luis Suarez. Gli inquirenti hanno però allargato lo spettro d’indagine, arrivando anche alla possibile corruzione. Nel corso dei prossimi giorni, verrano posti al vaglio diversi elementi che potrebbero aiutare, tra cui il ruolo di eventuali tramiti o intermediari. Inoltre, sono in corso accertamenti per verificare il percorso d’inizio di tutta la vicenda.

Nonostante il tutto sia partito per permettere il passaggio del giocatore alla Juventus, solamente ieri il colonnello Selvaggio Sarri ha escluso ogni coinvolgimento del club campione d’Italia. Sempre ieri, la rettrice dell’università di Perugia è stata interrogata dal Pm sulla vicenda. La donna ha dichiarato di non aver ricevuto alcun addebito, sottolineando l’organizzazione limpida e trasparente delle procedure per svolgere l’esame.

