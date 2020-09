Elettra Lamborghini, spunta il bouquet: il dettaglio non sfugge ai fan – FOTO

Diventano sempre di più gli indizi sul matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack, manca sempre meno e la cantante si esibisce sui social con una nuova foto

Un’altra foto sul suo profilo Instagram ufficiale prima del matrimonio. Pian piano, Elettra Lamborghini svela qualcosa di nuovo sul suo matrimonio. A breve, infatti, la cantante romagnola si sposerà con il DJ olandese Afrojack. Non è ben nota la data della celebrazione, ma la bellissima Elettra fa sapere che siamo veramente agli sgoccioli.

Questa volta, per parlare della sua prossima tappa di vita, pubblica una foto con un vistoso mazzo di fiori. La composizione floreale è formata da Margherite, Viole e Rose. Bellissimo bouquet fatto da Vincenzo Dascanio, noto designer ed organizzatore di eventi. Sarebbe strano pensare che Elettra possa aver pubblicato il bouquet del suo matrimonio, magari sarà solo uno dei mazzi che addobberà il luogo in cui avverrà la celebrazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Diletta Leotta zittisce tutti: fan spiazzati – FOTO

Elettra Lamborghini, su Instagram non sfuggono i dettagli

Elettra ha dunque postato la foto di una composizione floreale che non si sa bene a cosa servirà. Tuttavia, nello scatto pubblicato pochi minuti fa, che ha collezionato già migliaia di ‘mi piace’ emergono commenti molto simili da parte dei fan più attenti. A parte i soliti complimenti per la sua bellezza, ai followers di Elettra non è sfuggito il fatto che ha cambiato look. Taglio di capelli netto per la cantante che avrà sicuramente deciso il look per il giorno più importante della sua vita. È chiaro che non porterà i capelli raccolti, il vestito è top secret “gelosamente e segretamente custodito”, a sua detta. La Lamborghini non si è lasciata scappare nulla riguardo il suo matrimonio.

Soltanto la location: il Lago di Como ospiterà la coppia che convolerà a nozze, immaginiamo, per i primi di ottobre.