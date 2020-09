Diletta Leotta, scatto polemico sui social. La giornalista siciliana, questa volta, non posta foto sorridenti o serene ma risponde a qualcuno con un gesto piuttosto eloquente…

Nuovo post Instagram di Diletta Leotta. Ma questa volta non si tratta di uno foto solare o spensierata come suo solito. La giornalista siciliana, piuttosto, ha postato uno scatto comunque meraviglioso ma al contempo altrettanto enigmatico. Ovvero lei mentre zittisce qualcuno. La donna catanese appare di profilo, ovviamente con tutta la sua bellezza travolgente, ma con questa mimica che sa tanto di messaggio verso terzi. Cosa sarà successo?

Diletta Leotta zittisce qualcuno. Ma chi?

Forse le critiche contro cui deve confrontarsi ogni giorno, o forse rumors e pettegolezzi che si susseguono giorno dopo giorno tra Zlatan Ibrahimovic e non solo. Perché oltre all’enorme popolarità e affetto che la conduttrice di DAZN riceve ogni giorno, questa deve fronteggiare anche le ondate social che arrivano puntualmente da haters e non solo. Leotta, causa il suo exploit, deve spesso fronteggiare anche personaggi pubblici. Paola Ferrari, per esempio, proprio nelle ultime ore ha ribadito la sua mancata stima verso la collega: “Ha riportato in auge nel mondo del calcio l’immagine di donna stereotipata che credevamo di aver cancellato. Se vuole dare l’immagine di una Barbie, sono problemi suoi”. Che sia un messaggio (anche) a lei considerando le tempistiche ravvicinate?

Anche Selvaggia Lucarelli, con tutta la schiettezza che la contraddistingue, non è stata dolce in questi mesi: “Perché gestisce così male la sua carriera? Programmi brutti, un Sanremo brutto, certa radio brutta, le interviste scialbe, utilizzo deprimente dei social e, soprattutto, delle pubblicità di una bruttezza astrale. In cui per giunta o non c’entra nulla col prodotto o c’entra ma recita sempre la parte della donnina sexy e niente più o le due cose insieme”. Fu questo il commento della giornalista in un proprio editoriale.

E ancora: “Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni ’50 e, soprattutto, che promuove delle scarpe antinfortunistiche. Forse lo stesso che le aveva suggerito lo slogan sanremese “la bellezza capita”. Che sia dunque una risposta a tutto questo? Il Mattino intanto, proprio questa mattina, ha dedicato un articolo alla donna più desiderata d’Italia.

Un anno fa infatti, in questa settimana in occasione di Napoli-Brescia, i tifosi al San Paolo dedicarono un coro particolare alla giornalista. “Fuori le tette, fuori le tette”, fu l’urlo lanciato dalla tribuna al suo passaggio. Lei, sorridente, rispose semplicemente col pollice in giù minimizzando poi l’accaduto tacciato in seguito di sessismo. Ma per molti, famosi e non, quanto accaduto fu meritato. Sarebbe lei a volerlo, considerando come esibisce il proprio corpo e come stia impostando la propria carriera. Diletta, ora, ha risposto.

