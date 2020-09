Covid-19, lo studio sulle conseguenze: può favorire il Parkinson

Il Florey Institute of Neuroscience and Mental Health in Australia ha eseguito uno studio delle conseguenze del Covid-19: il Parkinson è un pericolo

Sebbene in molti tendono a negare l’esistenza del virus, esso esiste. Il Covid-19 è una pandemia che ha creato una strage non indifferente per il mondo intero e che va avanti, ormai, da febbraio. Non mancherà molto al compimento di un anno intero da quando, la Terra, sta fronteggiando un’emergenza senza eguali. Con quasi 32 milioni di contagi, siamo arrivati quasi ad un milione di decessi registrati in tutto il mondo. Purtroppo, a ciò si aggiunge il fatto che il Covid-19 non si sta limitando a creare crisi respiratorie ed uccidere una grande fetta della popolazione mondiale.

La crisi, infatti, è anche economica e psicologica. Tantissimi settori commerciali sono stati costretti alla chiusura per una buona parte della circolazione del virus, il danno economico è stato non indifferente anche per i settori più ricchi. Tuttavia, non è questo l’aspetto peggiore, ma l’effetto che il virus ha avuto, ha tutt’ora ed avrà sulle menti umane.

Covid-19, una delle conseguenze più gravi può essere il Parkinson

In Australia, al Florey Institute of Neuroscience and Mental Health degli scienziati hanno fatto delle ricerche accurate e maggiormente profonde circa le conseguenze che il Covid-19 può portare, a livello neuropsichico. Il virus SARS-CoV-2 è ancora poco conosciuto alla scienza, tuttavia è emerso che esso può arrivare a riportare gravi danni a livello cerebrale. Kevin Barnham, del Florey Institute, ha parlato di un “potenziale processo neurodegenerativo”.

Pubblicato l’articolo sul Journal of Parkinson’s Disease, gli scienziati hanno parlato di un “ondata silenziosa”: se una prima ondata ha fatto migliaia di morte con il virus stesso, l’ondata silenziosa mieterà altrettante vittime. È il Parkinson, evidenziato come processo neurodegenerativo, la conseguenza più pericolosa del virus. In particolar modo, i ricercatori che hanno condotto questo tipo di indagine, hanno trovato un particolare che accomuna tutti coloro che sono stati contagiati: un’infiammazione acuta nel sistema olfattivo. Secondo le ricerche commesse, potrebbe essere un nuovo fattore che permette di scoprire, precocemente, l’inizio del Parkinson.