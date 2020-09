Covid-19, focolaio a Fiumicino: arriva l’annuncio del sindaco in merito a quello che sta accadendo proprio nelle ultimissime ore.

Continuano ad aumentare, di ora in ora, i casi di positività al Covid-19 a Fiumicino. A renderlo noto è proprio in queste ore il sindaco del comune laziale, Esterino Montino: “Purtroppo c’è da registrare un nuovo aumento dei contagi e oggi registriamo già 30 positivi e 27 persone in sorveglianza attiva. Si tratta di una situazione da monitorare con estrema attenzione dal momento che non abbiamo mai raggiunto numeri così importanti, anche in pieno lockdown. Parliamo soprattutto di soggetti asintomatici o paucisintomatici che hanno un’infezione che dura in media 15 giorni“.

Covid-19 a Fiumicino, parla il sindaco Montino

Montino, poi, continua: “Attraversiamo una fase particolarmente delicata e complicata e, proprio per questo motivo, dobbiamo fare tutti il massimo per evitare che la situazione peggiori. Evitiamo assembramenti, manteniamo sempre la distanza, indossiamo la mascherina e stiamo molto attenti all’igiene delle mani“. A Fiumicino, quindi, si registra in queste ore un vero e proprio focolaio e nel Bollettino della Protezione Civile se ne saprà di più anche sulla situazione nel Lazio.

