Covid-19, bollettino 23 settembre: 1640 contagi e 20 morti come annunciato proprio in questi istanti dalla Protezione Civile.

Continua l’emergenza Covid-19 in Italia e, proprio in questi minuti, arrivano aggiornamenti importantissimi per quel che concerne la situazione nel nostro paese. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile nel suo consueto bollettino, nelle ultime ventiquattro ore si registrano 1640 contagi, 20 morti e 995 persone guarite. In tutto sono 103.696 i tamponi effettuati in una giornata, mentre aumentano anche le terapie intensive (+5) e i ricoveri (+54).

Coronavirus, focolaio a Fiumicino: le ultimissime

Intanto, c’è da registrare una preoccupante impennata di casi di positività al Covid-19 a Fiumicino. A comunicarlo è il primo cittadino Esterino Montino: “Registriamo un aumento dei contagi e oggi registriamo già 30 positivi e 27 persone in sorveglianza attiva. Non abbiamo mai raggiunto numeri così importanti, anche in pieno lockdown. Parliamo soprattutto di soggetti asintomatici o paucisintomatici che hanno un’infezione che dura in media 15 giorni”.

