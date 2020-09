Coronavirus, Speranza avverte: “Virus circola ancora, mesi non facili”

L’emergenza Coronavirus non si arresta, con il Ministro Speranza che annuncia mesi non facili. Inoltre il Ministro annuncia importanti novità sul vaccino.

L’emergenza Coroanvirus continua a segbare l’Italia, con il Ministro Speranza che continua a stare vicino a popolo italiano, annunciando novità ogni giorno. Infatti in merito all’ultimo mese, il Ministro della Salute ha annunciato un peggioramento della situazione da Covid non solo in Italia, ma nell’europa intera. Inoltre Speranza ha precisato come in Spagna, Francia, Olanda e Belgio la situazione sia ben peggiore a quella che sta vivendo l’Italia. Proprio per questo motivo, facendo riferimento ai bollettini europei, la situazione Covid deve essere seguita con grande attenzione.

Le dichiarazioni di Speranza arrivano facendo riferimento ai numeri della pandemia in Europa. Infatti, bollettino alla mano, la situazione italiana è di gran lunga migliore, con i ricercatori che continuano a lavorare sul vaccino. Per il ministro in tempi brevi arriveranno segnali incoraggianti anche su un farmaco efficace contro la pandemia.

Coronavirus, Speranza annuncia: “Accordo con Ue per dosi di vaccino già a fine anno”

Secondo quanto riportato dal ministro Speranza, è stato firmato un accordo con l’Unione Europea con la distribuzione delle prime dosi di vaccino anti Covid-19 già entro la fine di quest’anno. Inoltre il Ministro della Salute ha annunciato un’alleanza con Francia, Germania e Olanda che ha portato all’intesa con AstraZeneca su quello che è chiamato da “vaccino Oxford“. Inoltre il vettore virale fatto a Pomezia e l’infialamento avverrà ad Anagni.

Per Speranza, inoltre sono due le partite principali da vincere: la prima riguarda appunto il vaccino, mentre la secodna è quella delle cure contro il Sars-CoV-2. Infatti servono degli strumenti per evitare che alcuni pazienti vadano in terapia intensiva. Speranza afferma che l’Italia è dentro anche in questa sfida. Poi il ministro ha lanciato un ultimo appello, invitando tutti a vaccinarsi contro l’influenza, visto che quest anno è ancora più importante a causa dell’emergenza Coronavirus.

Infine Speranza ha parlato anche dei test, annunciando i progressi del paese nella capacità di effettuare tamponi e sierologici. In gioco potrebbe scendere in campo anche la scuola, come strumento significativo per testare la diffusione del virus. Inoltre l’Italia sta sperimentando i test salivari, per avere risultati più rapidi in caso di positività. L’ultimo messaggio del Ministro è quello di non andare in panico, non improvvisare, ma soprattutto no alle notizie per sentito dire.

