L’epidemia da coronavirus continua a diffondersi in Francia. Soltanto ieri, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.008 nuovi casi e 68 persone sono decedute.

I numeri i contagi da coronavirus continuano a salire mettendo in allerta la maggior parte della nazioni mondiali. I primi tre Paesi a registrare il maggior numero di positivi sono Stati Uniti d’America, India e Brasile. L’Europa, non vive una situazione migliore e la nazione che sta vivendo il peggior momento è la Francia.

Il governo francese nelle ultime ore ha reso noto che, a causa delle tante positività registrate nelle ultime 24 ore, Parigi e altre metropoli sono state inserite nella lista delle zone super rosse o scarlatte.

Le dichiarazioni sono state rilasciate a un’emittente locale e poi riprese da France 24. L’incidenza del covid-19 è di 204 abitanti ogni 100mila. Da qui dunque la decisione di provare a intervenire in particolare nelle grandi città della Francia dove la nuova mappa dei contagi sarà presentata nei dettagli nel pomeriggio dal ministro della Salute Olivier Veran.

Potrebbe interessarti anche: Covid-19, focolaio a Fiumicino: arriva l’annuncio del sindaco

Coronavirus, Francia: Parigi diventa zona super rossa

L’epidemia da coronavirus continua a diffondersi in Francia. Soltanto ieri, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.008 nuovi casi e 68 persone sono decedute.

Nel pomeriggio il ministro della Salute, Olivier Veran, in conferenza stampa annuncerà le diverse misure da applicare a seconda delle categorie in cui sono state collocate le città.

Tra le misure anti-covid potrebbero approvate il divieto di vendere alcolici dopo le 20, massimo di dieci persone per le riunioni e la riduzione da cinquemila a mille partecipanti ai grandi raduni.

Inoltre potrebbe essere possibile vedere l’entrata in vigore di un divieto di affittare sale per eventi, compresi i matrimoni. A non subire alcun tipo di restrizioni, invece, le case di riposo presenti nella regione di Parigi.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, allarme in Israele: si pensa a lockdown più rigido