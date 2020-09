Charlie Hebdo, responsabile risorse umane minacciata cambia casa

Charlie Hebdo, la responsabile delle risorse umane del giornale satirico è stata minacciata attraverso la sua scorta. La donna, che ne ha parlato direttamente, ha cambiato abitazione.

Marika Bret, responsabile delle risorse umane della rivista satirica Charlie Hebdo, è stata costretta a lasciare la sua casa dopo ripetute minacce per la sua sicurezza. A rivelarlo è stata direttamente la donna intervenuta al magazine Le Point. “Sono giunte minacce precise e dettagliate alla sua scorta”, ha infatti rivelato la protagonista.

Charlie Hebdo, responsabile risorse umane minacciata

Questi messaggi intimidatori sarebbero arrivati lo scorso 14 settembre. Ovvero quando è iniziato il processo verso le 14 persone che hanno fiancheggiato i terroristi nell’attentato del 2015 e quando la rivista ha ripreso nel pubblicare gli sfottò verso Maometto. Sono state proprio queste nuove vignette a far infuriare gli jihadisti. Ma per Bret tutto questo è assurdo: “C’è un livello di odio irreale attorno a Charlie Hebdo. Siamo stati travolti da ogni fronte, comprese minacce da Al Qaida e appelli di soggetti intenzionati nel finire il lavoro dei terroristi”.

Una notizia che riporta alla mente quanto di tragico avvenuto il 7 gennaio di quattro anni fa. Alle 11.30 del mattino, infatti, due terroristi entrarono nella sede parigina del giornale sparando all’impazzata uccidendo 12 persone e ferendone 11. Si è inseguito confermato l’attentato terroristico in Francia col maggior numero di vittime quanto avvenuto pochi mesi prima al teatro Batlaclan, dove nell’occasione a morire furono 130 persone.

Terminata l’incursione in redazione, i due attentatori scaparono via nascondendosi fino al giorno successivo quando, scoperti, si barricarono in un supermercato. Lì presero in ostaggio diversi ostaggi uccidendo quattro persone e durante i fatti morirono otto persone in totale per un bilancio complessivo di 20 vittime.

