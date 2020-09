Caso Diasorin, Finanza copia i dati del cellulare al governatore Fontana

La Guardia Di Finanza è entrata nella casa del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per quanto riguarda il Caso Diasorin: copiati i dati del cellulare dell’uomo

La Guardia di Finanza è andata a casa del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in merito al caso Diasorin–San Matteo. Gli agenti hanno copiato i dati del cellulare del politico, tra cui i messaggi scambiati negli ultimi mesi. Stessa cosa è stata fatta anche con il telefono di Giulia Martinelli, responsabile della segreteria del presidente ed ex compagna di Matteo Salvini. Secondo alcune fonti investigative, nessuno dei due è attualmente indagato. Ad essere coinvolti, i vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della società Diasorin. L’accusa è quella di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato per l’accordo tra ospedale e la società piemontese in merito ai test sierologici anti-Covid nella regione lombarda.

Caso Diasorin, parla il legale di Attilio Fontana

A parlare in merito al Caso Diasorin è anche il legale di Fontana, Iacopo Pensa, che chiarisce: “Non è indagato ed ha subito la perquisizione presso terzi”. Poi continua: “Non ha avuto alcun sequestro, ma è stata fatta una copia del contenuto del cellulare. E’ grave che quest’ultima sia avvenuta con delle modalità non pertinenti a quelli che erano i fini dell’operazione”. Secondo il legale “il decreto non era circostanziato ma applicabile a chiunque e con evidenti criticità di tipo costituzionale vista la presenza di conversazioni di carattere istituzionale nel cellulare del presidente. Sarebbe stato sufficiente – secondo Pensa – invitarlo a fornire i dati del telefono per raggiungere un risultato investigativo. Valuteremo l’opportunità di impugnare il provvedimento”.

