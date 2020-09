L’Inter chiude un colpo di calciomercato in uscita con l’addio del difensore che vestirà i panni del Lorient, club di Ligue One, per rilanciare la propria carriera

L’Inter ha chiuso la cessione di Andrew Gravillon al Lorient. Il difensore volerà in Francia in prestito con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro.

