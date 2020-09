Brescia, pacco bomba al presidente di Confindustria: Pasini sotto scorta

Questa mattina è stato rinvenuto a Brescia un pacco bomba al presidente di Confindustria. Così è stato messo sotto scorta Giuseppe Pasini.

Nuovo attacco anonimo a Confindustria, con gli attentatori che stavolta hanno provato a colpire il presidente della sezione Brescia, Giuseppe Pasini. Infatti, proprio questa mattina, il presidente bresciano di Confindustria ha ricevuto un pacco bomba. Giuseppe Pasini è conosciuto anche per essere presidente dell’azienda siderurgica di Lonato del Garda, nel bresciano.

Nel pacco ricevuto dal presidente bresciano di Confindustria era presente un detonatore e della polvere da sparo. Secondo le indagini della polizia, il congengno rudimentale non sarebbe potuto scoppiare.

Vicinanza a Giuseppe Pasini, presidente di #Confindustria #Brescia che ieri ha ricevuto un pacco bomba fortunatamente non esploso. Ora ha la scorta. Non è possibile ci sia chi crede ancora di intimorire e minacciare con questi metodi. Sia individuato al più presto il responsabile — Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹 (@marcodimaio) September 23, 2020

Brescia, il presidente di Confindustria Pasini sotto scorta: il provvedimento

Dopo un’indagine veloce, il corpo di Polizia ha deciso di mettere sotto scorta Giuseppe Pasini. Il presidente Bresciano non è il primo ad essere messo sotto scorta. Infatti nei mesi precedenti, la scorta fu disposta a Marco Bonometti, anche lui bresciano e precedentemente presidente di Confindustria.

Lo stesso provedimento, infatti, fu preso per Bonometti lo scorso giugno. In quel caso, all’ex presidente bresciano arrivarono due lettere con proiettili, nella sede di Bergamo. Inoltre la prima pista degli inquirenti era legata alla posizione di Bonometti durante l’emergenza Coronavirus. Infatti, il presidente bresciano era contro l’estensione della zona rossa in tutta la Lombardia. Il tutto successe già nel lodigiano, e si è ripetuto durante la fase più acuta della pandemia. Nelle prossime ore seguiranno degli aggiornamenti, con il corpo della Polizia che offrirà ulteriori dettagli riguardo alla scorta fornita a Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Brescia.

Proprio nella giornata di ieri, Confindustria ha annunciato l’importazione di 1,1 miliardi di mascherine dalla Cina , con un aumento del 3.129% solamente nel mese di aprile. Secondo Assosistema Confindustria il 90% degli articoli acquistati provengono dalla Cina. Mentre invece, per i guanti protettivi la spesa è di ben 120 milioni con un’impennata nel mese di maggio 2020 rispetto al 2019 (+39%). Secondo Assosistema, questi dati rivelano l’assenza di una programmazione strategica per l’approvvigionamento di presidi utili contro il Covid-19. Sempre secondo Confindustria, tutto ciò ha comportato un ricorso eccessivo a dispositivi di protezione (Dpi) monouso, alimentando così le problematiche connesse allo smaltimento degli stessi.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !