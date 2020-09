Aquileia, uccide a coltellate la moglie e poi si consegna

Aquileia, ha ucciso a coltellate la moglie e poi ha aspettato l’arrivo delle forze dell’ordine. Un dramma per ora inspiegabile

Un’altra tragedia familiare, di nuvo un coltello di mezzo. Se a Lecce il duplice omicidio di ieri sera deve ancora trovare un colpevole e far emergere tuttoa la verità, quello che invece si è consumato ad Aquileia sembra chiaro.

Tutto è successo questa sera attorno alle 18.30 in una villetta della cittadina in provincia di Udine. All’epilogo di una violenta lite un uomo di 65 anni ha accoltellato a morte la moglie (un anno piùhrande di lui) provocandone la morte. Il delitto è avvenuto in corso Gramsci, una zona residenziale della città friulana che solutamente èmolto tranquilla.

Sono stati alcuni vicini di casa a dare l’allarme chiamando i soccorritori ma anche le fotrze dell’ordine. Troppo forti le urla della donna che provenivano da quella casa per non far pensare ad un tragico epilogo. Così infatti è stato nonostante l’intervento tempestivo dei carabinieri di stanza nella Compagnia di Palmanova. Con loro anche il personale medico mandato dalla Centrale Sores, sempre di Palmanova, che ha potuto solo constatare la morte della signira.

I sanitari infatto quando sono giunti sul posto hanno trovato la donna già in condizioni disperate e hanno provato a lungo a rianimarla, come hanno confermato le prime testimonianze. Un tentativo però inutile perché le ferite inferte dal marito con un coltello sono state letali. La corsa in ospedale, quando era già in condizioni gravissime, è servita a nulla e i medici hanno solo potuto decretarne il decesso.

Il marito dopo l’accaduto non ha cercato di scappare ed è stato bloccato facilmente dagli agenti. Per il momento è stato fermato con l’ipotesi di omicidio ma toccheràò alla Procura della Repubblica di Udine, incaricata di seguire l’inchiesta, formalizzare l’accusa. In base alle testimonianze raccolte, sembra che nessuno avesse sentore di qualcosa che non andasse nella coppia. Lo ha confermato indirettamente anche il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, che però ha invitato tutti al massimo rispeto per una situazione cosìdolorosa.