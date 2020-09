Al via, da oggi martedì 22 settembre, i preorder per le nuove Xbox Series X e Series S. La console di Microsoft è in uscita il prossimo 10 novembre

Sony sta vivendo giorni di caos, a causa dei problemi relativi ai preorder della nuova PlayStation 5. Anche Microsoft è ora chiamata alla “sfida” della corsa ai preordini da parte degli appassionati di tutto il mondo, pronti a fare carte false pur di avere tra le mani la next gen il prima possibile.

Le nuove Xbox Series X e Series S saranno in vendita dal prossimo 10 novembre ma, a partire da oggi martedì 22 settembre, sono partiti i preorder. A darne l’annuncio Microsoft stessa con un tweet. “Vi diamo il benvenute in famiglia! I preorder sono iniziati oggi in giro per il mondo” con in allegato il link per acquistare sin da subito la nuova periferica di gioco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Demo FIFA 21, c’è la decisione definitiva: il comunicato di EA Sports

Xbox Series X e Series S, partiti i preorder: dove acquistare la console

Finalmente ci siamo! Da oggi martedì 22 settembre sono aperti i preorder per le nuove Xbox Series X e Series S, la next gen targata Microsoft. Per quanto riguarda l’Italia, ci sono diversi metodi per ordinare in anticipo la periferica di gioco. Il metodo “tradizionale” è quello di rivolgersi direttamente al Microsoft Store, ma non è l’unica possibilità. Anche Amazon e catene come Euronics, Mediaworld, Unieuro, GameStop, Expert e GameLife, infatti, stanno già accettando i primi preordini.

Stando a quanto riferito dal portale Everyeye, nei prossimi giorni Microsoft potrebbe allargare la cerchia dei negozi dai quali poter acquistare le nuove Xbox anche ad altre catene, in modo da evitare disguidi simili a quelli che stanno caratterizzando la PlayStation 5.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Whatsapp, 37 nuovi smartphone non possono più utilizzare l’app: la lista