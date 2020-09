Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha deciso: multe da 400 euro per tutti coloro che acquistano sostanze stupefacenti

Qualche giorno fa, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha comunicato una nuova misura per fermare lo spaccio di sostanze stupefacenti. 400 euro di multa a tutti coloro che vengono trovati ad acquistare droghe. Una scelta straordinaria, arrivata dopo che nel 2018 – anno in cui è stato eletto primo cittadino – Rucco si è trovato a fronteggiare una situazione molto complicata.

“Questa decisione non colpisce i più deboli, ma anzi costringe le famiglie ad intervenire” ha spiegato il sindaco: “Inoltre, fa da deterrente per i consumatori“. Sulla situazione che sta vivendo al momento Vicenza, Rucco ha così parlato a La Verità. “Da noi operano soprattutto spacciatori nigeriani e nordafricani, mentre i consumatori sono giovanissimi, anche di 14 e 15 anni” ha precisato, aggiungendo che: “Si parla anche di persone con buone famiglie alle spalle, non solo di quelle in situazione di disagio“.

Vicenza, multe per chi acquista stupefacenti: “Misura necessaria”

Una decisione comunicata solo due giorni fa. Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha approvato una misura straordinaria per fermare lo spaccio di stupefacenti. “Le sanzioni di 400 euro sono previste per coloro che acquistano droga in alcune zone della città, come Campo Marzo” ha spiegato il primo cittadino: “È una misura che sarà valida fino al 31 ottobre, poi diventerà parte organica del regolamento della polizia urbana“.

In realtà, già da luglio le forze dell’ordine possono sanzionare tutti coloro che acquistano stupefacenti: “Per ora, siamo molto soddisfatti degli effetti che ha portato questa misura. Abbiamo effettuato una decina di sanzioni”. Infine, oltre alla multa per i trasgressori, il comune di Vicenza ha pensato ad un piano di recupero per i soggetti più fragili.

