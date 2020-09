Uomo scappa dalla polizia a cavallo in diretta TV – VIDEO

Una strana vicenda in diretta TV, in autostrada c’è un uomo che scappa dalla polizia in sella al suo cavallo. Il video ha fatto subito il giro del web

Una strana vicenda in diretta TV, dove poteva accadere se non in America? Quanto accaduto, infatti, è stato registrato all’ora di punta sulla Dan Ryan Expressway, una delle autostrade di Chicago lunga 7,44 miglia. Un uomo già noto ai suoi concittadini come “Dreadhead Cowboy”. A Chicago, infatti, l’uomo che ha cavalcato il suo cavallo fuggendo alla polizia è ben noto.

Adam Hollingsworth è il vero nome del Cowboy che sfreccia in autostrada. Questo particolare personaggio ha compiuto questo gesto “per promuovere un messaggio di unità”. Questo è quanto ha raccontato agli agenti quando l’hanno fermato dopo un lungo tratto di galoppo.

Uomo scappa dalla polizia in sella ad un cavallo – VIDEO

HORSE ON THE HIGHWAY IN CHICAGO @barstoolchicago pic.twitter.com/9jWoEaLAxm — Barstool Sports (@barstoolsports) September 21, 2020

Il fatto più esilarante è che il tutto è stato registrato in diretta TV. Una velocità costante di circa 10 km/h, con un picco di 15 km/h. L’uomo non è nuovo a questo tipo di cavalcate stravaganti, infatti poco tempo fa, intervistato dal New York Times aveva affermato di girare per le città di Chicago con i suoi quattro cavalli. Il messaggio è sempre lo stesso: quello di promuovere messaggi di profonda solidarietà ed unità. Chissà se il signor Hollingsworth è riuscito a convincere le autorità statunitense che, il suo giro in autostrada in sella ad uno dei suoi quattro cavalli, era per scopi benefici.

Comunque sia: non aveva il cavallo più veloce del West, perché gli agenti l’hanno preso, pur tentando di seminarli.

