Ufficiale, Verona-Roma 3-0 a tavolino: il comunicato del Giudice Sportivo

È arrivata l’ufficialità. La Roma, a causa di un errore del segretario Longo, perde la prima di campionato contro il Verona a tavolino. Il comunicato ufficiale.

La Roma ha esordito in campionato con un pareggio sterile contro l’Hellas Verona. La prima di campionato, per intensità di gioco e risultato finale, è stata aspramente criticata dai tifosi e anche dalla nuova proprietà: Dan e Ryan Friedkin, rispettivamente padre e figlio.

I giallorossi in questa gara avevano lasciato in panchina l’unico attaccante in rosa, ossia Edin Dzeko. Mossa azzardata di Fonseca, al quale vengono attribuite moltissime colpe. La squadra sembra non essere in forma, nonostante il campionato si sia concluso circa un mese fa. Da qui la decisione di monitorare un possibile sostituito.

Oltre a tutto questo si aggiungono le dimissioni del segretario Longo, responsabile della vicenda Diawara. Il centrocampista, prima della gara contro l’Hellas Verona era stato inserito nella lista degli Under 22.

Una svista, che farà iniziare in salita il campionato dei giallorossi. Infatti nelle ultime ore è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo il quale ha deciso per la sconfitta a tavolino per 3 a 0 della Roma.

Nella nota ufficiale si legge: “considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22″, (…) si delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3”.

Calciomercato Roma, novità su Chris Smalling

La Roma ha un disperato bisogno di un centrale difensivo d’esperienza. Nonostante l’arrivo di Kumbulla, i giallorossi stanno concentrando le loro forze sul ritorno di Chris Smalling, il difensore inglese che sotto la guida di Fonseca ha ritrovato la forma perduta.

Il Manchester United nei giorni scorsi aveva pensato di reintegrarlo in rosa, ma il nome di Smalling non figura nella lista dei convocati per la gara di Coppa di Lega. Forse questa strada può portare a Roma.

