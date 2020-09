Tragedia nel Bresciano, bimba di sette mesi muore mentre giocava

Una bambina di sette mesi è morta dopo aver ingerito un pezzo di un giocattolo che non le ha più permesso di respirare. Inutile il trasporto in ospedale.

Non aveva nemmeno raggiunto il suo primo anno di età, che la vita le ha regalato una fine orrenda e impossibile da accettare. Una bambina di sette mesi è infatti morta dopo aver ingerito un pezzo di un giocattolo.

La piccola, che stava giocando a casa con i genitori presenti, a un certo non è più riuscita a respirare. Inutili purtroppo i soccorsi. È stata immediatamente trasportata in ospedale, ma è morta poco dopo. Questa terribile tragedia è accaduta a Palazzolo, in provincia di Brescia.

Zagaria, torna in carcere l’ex boss della camorra

Era uno dei più famosi e spietati boss della camorra e dall’aprile scorso, stava scontando la sua pena ai domiciliari a causa di un decreto che ha rischiato di far saltare la poltrona del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Adesso però, Pasquale Zagaria ritorna in carcere. Nella giornata di oggi infatti, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano. Zagaria, fratello del capo dei clan dei Casalesi, sta attualmente scontando l’ergastolo.

A Zagaria erano stati concessi gli arresti domiciliari per problemi di salute. In un primo momento si era deciso di trasferirlo in una casa familiare di Brescia. In seguito, la prassi prevedeva che fosse portato alla Clinica di Sassari, che lo seguiva già in precedenza. Ma dato che la struttura non riusciva più ad erogargli le cure necessarie, il tribunale ha deciso di concedergli cinque mesi agli arresti domiciliari. Il termine è scaduto nella giornata di ieri, è sempre lo stesso Tribunale di Brescia ha deciso che non sussistevano più i motivi della sua permanenza lontano dal carcere.

