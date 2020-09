Suarez, la Procura indaga sull’esame di italiano: il motivo

Clamoroso colpo di scena per l’attaccante del Barcellona Luis Suarez. La procura di Perugia ha avviato un’indagine sull’esame di italiano che sostenuto per ottenere il passaporto.

Nonostante le voci di mercato che lo davano vicinissimo alla Juventus si fossero ormai affievolite ormai da giorni, Luis Suarez aveva comunque deciso di recarsi in Italia per sostenere la prova d’italiano. Un passaggio fondamentale per poter ottenere il passaporto. L’uruguaiano aveva sostenuto nei giorni scorsi l’esame a Perugia. Ma adesso spunta un vero e proprio colpo di scena, che purtroppo nel nostro paese, è tutto meno che sorprendente.

Suarez, l’accusa della procura sul suo esame d’italiano è molto pesante

Luis Suarez avrebbe truffato la prova che gli consentiva di ottenere la certificazione della lingua italiana. A sostenerlo è un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Perugia. Le forze dell’ordine stanno attualmente acquisendo diversi documenti dall’università dove l’attaccante del Barcellona ha sostenuto l’esame e hanno inviato diversi avvisi di garanzia. L’accusa d’altronde è molto pesante. Suarez avrebbe conosciuto in anticipo le domande che gli sarebbero state rivolte nel test il suo punteggio sarebbe stato addirittura assegnato ancora prima che uscisse la graduatoria.

