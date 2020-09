Speravo de morì prima: casting e prima foto della Serie TV su Francesco Totti

Le prime immagini della Serie TV targata Sky che sarà interamente dedicata alla leggenda della Roma: Francesco Totti.

Se chiudete gli occhi e pensate a Roma, cosa vi viene in mente? Il Colosseo diranno alcuni, ma la gran parte risponderà: lo stadio Olimpico e l’ottavo re di Roma, Francesco Totti. Il leggendario numero 10 giallorosso è stato uno dei giocatori italiani più forti della storia del calcio, da qui la decisione di dedicargli una Serie TV.

Iniziano a trapelare le prime immagini di questa serie dedicata alla leggenda della Roma e la prima è quella che ritrae Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti. Sarà lui a interpretare Er Pupone nella serie Speravo de morì prima.

Questa Serie TV è una sintesi di tutti i punti salienti della storia di Francesco Totti, l’ottavo re di Roma. A tutti sarebbe piaciuto vedere la leggenda essere protagonista nella serie, ma al suo posto, a vestire quella maglia gloriosa ci sarà Castellitto.

Quest’ultimo, tra l’altro è reduce dalla premiazione alla 77a Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti per la migliore sceneggiatura de I predatori.

La serie TV è un progetto di Sky ed è tratta dal libro biografico dedicato a Totti, scritto dal giornalista Paolo Condò: un Capitano. La serie è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï. Arriverà su Sky e NOW TV nel 2021.

Nei mesi scorsi, durante le riprese, era stato pubblicato un video in cui Castellitto e il vero Totti scherzavano sulla somiglianza dell’attore che vestirà i panni del calciatore.

Il casting della Serie Tv: Speravo de morì prima

Oltre al 27enne Pietro Castellitto, che vestirà i panni di Francesco Totti, nel cast di Speravo de morì prima ci saranno altri attori di un certo calibro.

A interpretare il ruolo di Ilary Blasi ci sarà Greta Scarano, mentre Monica Guerritore vestirà i panni della madre di Francesco Totti. Gianmarco Tognazzi farà l’allenatore, l’ultimo di Francesco, ossia Luciano Spalletti.

Giorgio Colangeli è il padre di Totti; Primo Reggiani nel ruolo di Giancarlo Pantano e Alessandro Bardani nel ruolo di Angelo Marrozzini. Gabriel Montesi e Marco Rossetti sono rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Eugenia Costantini e Federico Tocci interpretano i genitori di Totti da giovani.

