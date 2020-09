Roma, fiamme in appartamento: muore una donna

Fiamme in appartamento a Roma: trovata carbonizzata una donna di 67 anni. Tanti gli sgomberi durante il tentativo di domare le fiamme. Ma sul caso resta anche un ‘mistero’.

Muore in appartamento a causa di un incendio: tragedia terribile stanotte a Roma. Come riferisce l’ANSA, una donna di 67 anni ha avuto appunto la peggio a causa delle fiamme che si sono sollevate improvvisamente per motivi ancora da chiarire. Sul posto è giunta anche la polizia scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso. La signora non è morta asfissiata dai gas, ma è stata trovata purtroppo proprio carbonizzata.

Fiamme in appartamento a Roma: c’è una vittima

I vigili del fuoco, nel tentativo di contenere il fuoco, hanno evacuato anche 50 persone nello stesso raggio d’azione. Una sola abitazione, adiacente a quella colpita dal rogo, è stata dichiarata del tutto inagibile dai vigili del fuoco e la persona al suo interno ha dovuto trovare rifugio presso alcuni parenti. Per le operazioni è stata totalmente chiusa via Satrico da via Acaia in direzione piazza Epiro.

Vige tuttavia un mistero su quanto accaduto: da quanto risulta dall’anagrafe, infatti, nella casa devastata doveva abitarci una cittadina ucraina e non l’anziana che purtroppo è deceduta. La donna straniera al momento non è stata ancora rintracciata.

