Napoli, riapertura scuole: la decisione ufficiale del sindaco

Napoli, la riapertura scuole slitta ancora di qualche giorno così come a Salerno. Una decisione che unisce molti comuni campani

Le scuole a Napoli e Salerno? Alcune cominceramnno l’anno il 24 settembre, altre il 28. Questa è la decisione uffciale dei due sindaci presa solo poche ore fa. A slittare saranno le lezioni negli istituti che sono stato anche sede di seggio tra sabato e lunedì scorsi.

In particolare Luigi De Magistris ha firmato l’ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici sede di seggi elettorali per un motivo specifico. Quello di “garantire la disinfezione dei locali scolastici e il ripristino degli spazi didattici per consentire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico”. Una decisionne emersa dopo l’incontro di oggi con la Regione, la Asl e i dirigenti scolastici. In particolare è la Asl che non ha garantito di poter sanificare perfettamente tutti gli ambienti in sole 24 ore per far ripaerire tutti giovedì e quindi è sgtato meglio rinviare.

De Magistris insisteva da tempo su questo slittamento e alla fine ha avutop ragione lui. Il bene collettivo, per primo quello dui ragazzi, insegnanti, personale scolastico e famiglie deve venire prima di tutto ed essere salvaguardato. Ma “non solo è importante la loro salute ma bisogna garantire il diritto allo studio che dopo non gli consegnerà più nessuno”.

Il sindaco Luigi de Magistris ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente di chiusura delle scuole ospitanti seggi elettorali per i giorni 24, 25 e 26 settembre 2020 per i necessari interventi di disinfezione dei relativi locali https://t.co/aSVRxRw2Lj #Napoli — Comune di Napoli (@ComuneNapoli) September 22, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sciopero delle scuole il 24 e 25 settembre, problemi per la Campania

Anche a Salerno e in altri comuni al via il 28 settembre, a Benevento si comincia il 1° ottobre

Stessa decisione è arrivata sempre oggi dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per motivazioni molto simili. Sarà così pure in diversi comuni della penisola sorrentina e a Torre Annunziata, tutti pronti per ripartire il 28 settembre.

A Benevento invece la riapertura slitterà fino al 1° ottobre. L’ordinanza è stata firmata sempre oggi dal sindaco Clemente Mastella. Una decisione presa “vista la necessità di ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per evitare in ogni modo la diffusione da virus Covid-19”. Sarà così però anche a Castellammare di Stabia e Torre del Greco che lo avevano già comunivcato nei giorni scorsi.