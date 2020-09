Meteo, in arrivo una serie di temporali: temperature in netto calo

Le previsioni meteo parlano dell’arrivo di una serie di temporali che favoriranno il calo delle temperature definitivo, il quale ci catapulterà nell’autunno

Da oggi 22 settembre possiamo ufficialmente salutare l’estate per accogliere l’autunno. Il passaggio da una stagione all’altra in chiave meteo promette di farsi sentire fin da subito. Si parte subito con l’alta pressione che va in declino in favore di una depressione atlantica che si avvicina da ovest. Questo creerà nuvole, piogge e temporali che di conseguenza porteranno ad un clima sempre più fresco.

Dopo un lunedì un po’ instabile, la giornata di oggi vedrà un ulteriore peggioramento. Sono attese piogge e fenomeni temporaleschi su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli e Trentino in mattinata. Verso pomeriggio intensi rovesci colpiranno anche l’Emilia Romagna, Toscana ed il Lazio.

Nelle giornate di domani e dopodomani il rischio di precipitazioni diminuirà, anche se non del tutto. Cosa certa è che le temperature avranno un calo netto che nel corso del prossimo weekend potrebbero addirittura scendere al di sotto di quella che è la media stagionale. Attesa anche la prima neve in montagna.

Meteo, la situazione da nord a sud

Al Nord attese piogge e temporali in tutte le regioni, forti precipitazioni in Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature non supereranno i 25°. Al Centro tempo instabile con temporali locali su Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo. Temperature massime sui 24°. Al Sud il tempo sarà stabile fatta eccezione per la Sicilia dove le nubi potrebbero portare a delle piogge. Valori di poco sotto i 30°. Mari generalmente mossi o poco mossi. Venti moderati.

Temperature minime e massime

Aosta 16/18

Torino 17/19

Milano 19/23

Trento 15/22

Bolzano 13/25

Venezia 19/21

Trieste 19/21

Genova 19/21

Bologna 17/26

Firenze 18/22

Ancona 19/24

Perugia 16/19

Roma 19/22

L’Aquila 12/21

Perugia 19/25

Campobasso 13/23

Napoli 20/26

Bari 21/30

Potenza 14/25

Catanzaro 16/29

Palermo 23/29

Cagliari 20/28

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !