Frana a Ventotene. Nell’isola dell’arcipelago Pontino, è crollato un costone nel mare. 15 case sono rimaste isolate, insieme ad un hotel e ad un circolo velico

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti ieri sull’isola di Ventotene, nell’arcipelago Pontino. Un costone è crollato in mare, distruggendo la strada che conduce a Capo dell’Arco. Per questo motivo, sono rimaste isolate 15 abitazioni, un albergo e un circolo velico.

Già da diversi giorni – fa sapere il Comune – il luogo era soggetto a controlli da parte di droni, e infatti non ci sono stati feriti. Subito dopo la frana, il sindaco si è recato sul posto dell’incidente, facendo allontanare tutte le barche che erano ormeggiate vicino alla costa. Secondo quanto spiegato dai geologi, nei prossimi giorni c’è il pericolo che si verifichino nuovi crolli, anche più gravi rispetto a quello di ieri.

Ventotene, frana nell’isola: “Stiamo lavorando per creare un accesso alternativo”

È una situazione parecchio delicata quella che si sta vivendo a Ventotene, isola dell’arcipelago Pontino, dove nella giornata di ieri c’è stata una forte frana. Al momento, resta da capire come ricollegare le 15 case, l’albergo e il circolo velico – rimasti isolati – al resto del paese. A tal proposito, ha parlato Gerardo Santomauro, il sindaco di Ventotene. “Sappiamo quanto l’isola sia un territorio fragile. Le falesie lo sono visibilmente, anche a causa dei prelievi di rocce avvenuti in passato” ha spiegato il sindaco: “Stiamo lavorando per creare un accesso pubblico sicuro ed alternativo“.

Solamente lo scorso febbraio, un altro grave crollo avvenne sull’isola, composta da tufo e rocce vulcaniche. In quel caso, un costone di roccia franò sul mare della spiaggia di Cala Nave. Anche in quell’occasione, non venne registrato alcun ferito.

