Elisabetta Canalis manda in tilt il web: l’intimo è trasparente – FOTO

Come sempre favolosa, come il vino: più invecchia più è b(u)ona. Elisabetta Canalis con pochi veli indosso manda in tilt il web

Elisabetta Canalis è leggermente sparita dagli schermi degli italiani, ma solo da quelli grandi. La bellissima showgirl italo americana, infatti, ammalia ogni giorno i suoi quasi 3 milioni di followers con foto sempre fantasiose. Nata a Sassari, ma naturalizzata statunitense, la Canalis ha fatto sognare migliaia di italiani a partire dal 1999 quando ha fatto la sua prima apparizione in TV.

Sono 21 anni, dunque, che la bellissima showgirl fa sognare il pubblico maschile italiano. Tuttavia, la sua ultima apparizione in TV è stata, in Italia, due anni fa come giudice a Sanremo Young. Al cinema non figura da un po’, l’ultimo film a cui ha preso parte è A Natale mi sposo di Paolo Costella, uscito sul grande schermo nel 2010.

Elisabetta Canalis, senza freni: intimo trasparente e follower in visibilio

Quasi 70mila likes in poche ore, Elisabetta Canalis sa come far parlare di sé. Sebbene distante dai gossip, dalla TV e dal cinema negli ultimi anni, di certo non si può dire lo stesso del suo profilo Instagram. Direttamente dalla sua abitazione di Los Angeles, in California, la showgirl italo americana è immortalata in uno scatto che non lascia indugi a tutti i suoi followers. Un intimo pressoché trasparente per sponsorizzare la nuova linea di Intimissimi.

La Canalis non è nuova a questo tipo di scatti, anzi. Il suo profilo conta quasi 5.000 post, tutti con una grossa dose di ‘mi piace’ che ritraggono la bellissima showgirl in diversi contesti. In particolar modo, spesso Elisabetta posta foto in compagnia di sua figlia di appena 5 anni, Skyler Eva.

