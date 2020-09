Donald Trump attacca ancora la Cina: “Sono stati loro”

Donald Trump attacca ancora la Cina parlando all’Assemblea dell’Onu: il virus è arrivato da là, sono sicuramente colpevoli

L’Assemblea generale dell’Onu è diventata l’occasione per un nuovo attacco da parte di Donald Trump alla Cina. Da quando il Coronavirus ha colpito in mnaiera diffusa il mondo, il presidente americano è sempre stato convinto che sia stata una manovra di Pechino.

Oggi la ha ribadito con un messaggio all’Onu. Secondo lui tutto è partito da Wuhan e su questo non esistono dubbi. Casualmente, o forse no, per Trump la Cina nei primi giorni della pandemia aveva bloccato i voli interni ma non ha fatto lo stesso con quelli verso l’estero e così ha permesso di infettare il mondo.

Trump più volte oggui, come aveva fatto in passato, ha parlato di ‘virus cinese’ e di una cospirazioone che ha un comoplice preciso. “Il Governo cinese e l’Oms, virtualmente controllata dalla Cina, dichiararono in modo falso che non vi erano prove delle trasmissione da uomo ad uomo”. Così come hanno mentito, secondo lui, quando hanno affermato che gli asintomatici non avrebbero diffuso la malattia. Quindi il Paese asiatico deve essere punito come responsabile della pandemia ma anche perché rovina gli oceani con tonnellate di plastica e diffonde l’inquinamento atmosferico

“We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world: China.”#UNGA pic.twitter.com/gtrdzUWzp1 — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2020

Trump affonda, la la Cina non reagisce e vuolle collaborare

Proprio nel giorno in cui per il Premio Nobel per la Pace 2020 tra i candidati c’è Donald Trump, arriva un nuovo affondo. La lotta al Coronavirus continua e secondo Trump è anche vicina una soluzione. Gli Stati Uniti distribuiranno un vaccino e sconfiggeranno il virus creando una nuova era.

Parole che però hanno scatenato la reazione, a dir vero pacata, della Cina. “Ogni tentativo di politicizzare o stigmatizzare la pandemia deve essere respinto – ha detto presidente cinese Xi Jinping – perché la pandemia deve essere affrontata insieme, seguendo la scienza”.

Pechino non vuole guerre fredde con nessuno. Piuttosto se gli esami dovessero confermare che almeno uno dei vaccini sviluppati in Cina dovesse funzionare, saranno resi diasponibili per tutti, c cominciare dai Paesi in via di sviluppo.