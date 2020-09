Ancora poche settimane, e FIFA 21 sarà finalmente realtà. A differenza degli altri anni, però, non ci sarà la tradizionale demo di prova

Tutti gli appassionati di calcio e di videogiochi hanno giocato, almeno una volta, a FIFA. Il titolo di EA Sports – da sempre in competizione con PES – è pronto a tornare sugli scaffali di tutto il mondo, col nuovissimo FIFA 21. A differenza degli altri anni, però, non ci sarà la tradizionale demo di prova.

Una scelta comunicata poco fa da Electronic Arts, che ha deciso di dare la possibilità di provare il gioco in anteprima esclusivamente agli abbonati del servizio EA Play. Secondo quanto riferito dal team di sviluppo su Twitter, la decisione è stata presa anche per questioni di tempo e risorse a disposizione.

FIFA 21, EA comunica: “Ci focalizzeremo sullo sviluppo”

Non ci sarà la demo di FIFA 21. Una scelta comunicata poco fa da Electronic Arts tramite un tweet ufficiale. “Abbiamo preso questa decisione. Vogliamo utilizzare il tempo rimasto per focalizzarci sullo sviluppo del videogioco” si legge nel testo: “Inoltre, stiamo cercando di distribuire la miglior esperienza di gioco sia per le console attuali che per la next gen“. Solamente i membri dell’EA Play potranno avere accesso alla prova del simulatore di calcio tra 10 giorni. Il 9 ottobre, poi, il videogioco uscirà ufficialmente per tutte le console.

Nonostante le apparenze, la decisione presa non è un sotterfugio per spingere il servizio EA Play. La prova che sarà disponibile tra 10 giorni, infatti, non è una demo, ma il gioco ufficiale. Molto probabilmente, EA ha veramente deciso di non sprecare tempo nel preparare una demo, concentrandosi sul gioco definitivo.

