Crollo edificio in India, sale a 20 il numero delle vittime 

Crollo edificio in India: sale notevolmente il bilancio delle vittime. Mentre sono state salvate ben 20 persone dai soccorritori, se ne registrano purtroppo tante altre che non ce l’hanno fatta.

India, sale il bilancio delle vittime dopo il crollo di ieri all’alba di un palazzo a Bhiwandi. Al momento, come riferito ai media da un portavoce della Ndrf (la Forza nazionale di risposta ai disastri), sono infatti 20 le vittime totali in attesa di trovare altri dispersi. E purtroppo il quadro è destinato a peggiorare ancora come riferito da Satya Narayan Pradhan, direttore generale della Ndrf.

Crollo edificio in India: peggiora il bilancio

“Purtroppo siamo consapevoli che le vittime aumenteranno ancora”, ha infatti riferito la dirigente. Le squadre di soccorso, intanto, continuano a scavare ancora alla ricerca dei dispersi. Una fatica che ha portato tuttavia a risultati incoraggianti, considerando che sono state salvate ben 20 persone di cui due bambini di 4 e 7 anni. Nel frattempo, come ovvio, proseguono per indagini per accertare il motivo del crollo di un edificio da tra piani. Si sospetta della fragilità della struttura, ma gli inquirenti vogliono andare fino in fondo.

Una nuova tragedia per un Paese già dilaniato dal coronavirus. Allo stato attuale, infatti, sono oltre 5 milioni e mezzo i contagiati totali, con un quadro di quasi 90.000 vittime. Numeri drammatici che hanno posto la nazione sul secondo gradino del podio dei Paese più colpiti dalla pandemia, dietro solo agli Stati Uniti con quasi 7 milioni di contagiati e oltre 960 mila vittime. L’India ha dunque superato anche il Brasile, il quale vanta attualmente poco più di 4 milioni e mezzo di infetti e quasi 140 mila deceduti.

