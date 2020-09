Covid-19, Fauci svela: “Resta infiammazione al cuore per chi guarisce” 

Covid-19, l’immunologo Anthony Fauci si dice preoccupato. Oltre per i numeri in rialzo in questa seconda ondata, lo è soprattutto per un’infiammazione che spunterebbe una volta superata la malattia.

Covid-19, si è detto preoccupato l’immunologo Anthony Fauci. E non solo per la curva epidemiologica in rialzo e una situazione mondiale ancora critica. Il capo della task force statunitense contro il coronavirus, intervenuto ieri durante il programma televisivo ‘The Daily Show’, ha infatti mostrato preoccupazione anche per altri due argomenti delicati. Ovvero da una parte l’impatto che la pandemia ora ha sui giovani, dall’altra gli strascichi che questa lascia sui soggetti anche una volta superata l’infezione.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, il nuovo bollettino medico: 1350 positivi e 17 deceduti

Covid-19, spunta una strana infiammazione al cuore

E’ sempre più grande, del resto, il numero di giovani che si stanno ammalando in questa seconda ondata dopo le vacanze estive. E non per tutti si tratta appena di sintomi lievi. L’età media dei contagiati è ormai calata notevolmente in questi mesi e i sintomi della malattia sembra che stiano restando più a lungo nelle persone guarite.

C’è poi un altro aspetto a inquietare il medico: un’infiammazione al cuore che mostrano le persone anche una volta guarite. Un segno indicativo presente spesso nel quadro clinico dei soggetti, il che – sottolinea l’esperto – ci dimostra quanto ancora poco sappiamo su una malattia per la quale ora non c’è ancora rimedio. A chi invece sostiene che le 200mila persone finora vittime negli Stati Uniti sarebbero morte per altre patologie e non il coronavirus, Fauci replica così: “No, probabilmente senza coronavirus non sarebbero morte”.

Leggi anche —-> Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva dalla Francia