Covid-19, bollettino 22 settembre: 1392 contagi e 14 morti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. Numeri ancora allarmanti in Italia ma si registra una leggera discesa rispetto agli ultimi due giorni. La Campania è la regione con più nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Di seguito il quadro totale.

Il Covid-19 continua a seminare terrore nel Bel Paese. Nelle ultime ore il contagio dal virus ha già superato, in tutto il mondo, quota 25 milioni. In Italia la situazione non è allarmante rispetto agli altri Paesi, ma non per questo la situazione può dirsi tranquilla.

LEGGI ANCHE: Covid-19, Fauci svela: “Resta infiammazione al cuore per chi guarisce”



Il bollettino odierno della Protezione Civile, per quanto riguarda le ultime 24 ore, ci informa che sono 1392 i contagi (su 87.303 tamponi), 14 persone morte e 967 guariti. Inoltre ci sono 7 persone in più in terapia intensiva e 129 ricoveri.

Preoccupano comunque ancora i numerosi focolai che si stanno sviluppando in tutto il Paese. Seppur i numeri italiani risultano i più bassi d’Europa, la situazione va monitorata con estrema attenzione. La risalita della curva dei contagi, infatti, nelle ultime settimane ha registrato numeri molto alti.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Oms rivela: “Record di casi settimanali, ma meno decessi”



Aumentano i contagi in Lazio, Lombardia e Campania

In Italia la curva dei contagi continua a salire. Le regioni che nelle ultime 24 ore hanno registrato il maggior numero di positività sono in ordine: il Lazio con 238 nuovi casi, la Lombardia con 182 casi e la Campania con 156 casi. Da non sottovalutare i 119 casi in Veneto, 108 in Sicilia, 105 in Liguria. Le restanti regioni della penisola invece registrano casi inferiori ai 100 giornalieri. Inoltre la Regione Calabria comunica che dei 24 nuovi casi positivi di oggi, 20 sono migranti; la Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica è stato eliminato 1 caso in quanto inserimento duplicato dello stesso paziente con dati anagrafici non corretti. Si corregge pertanto il numero dei casi comunicato ieri: 34.455. In fine la Regione Sicilia comunica che dei 108 nuovi casi positivi di oggi, 5 sono ospiti della comunità “Biagio Conte” (Palermo).

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Boris Johnson: “Restrizioni in vigore per altri 6 mesi”