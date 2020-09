Coronavirus, record di casi settimanali ma meno morti. È quanto riferito dall’Oms, prendendo come riferimento la settimana dal 14 al 20 settembre

Il Coronavirus continua a far registrare numeri decisamente preoccupanti in tutto il Mondo. Gli Stati Uniti restano il paese maggiormente colpito, seguito da India e Brasile. Ma ormai, non si può più escludere da questo discorso l’Europa. Francia, Spagna e Regno Unito sono i territori maggiormente colpiti nel vecchio continente.

L’Oms, in questo senso, ha reso pubblici i dati relativi ai nuovi contagi e decessi registrati nella settimana dal 14 al 20 settembre. Sono due milioni le nuove infezioni, si tratta di un +5% rispetto alla settimana precedente. Tranne in Africa, in tutti i continenti c’è stato un aumento generale dei positivi. Rincuora invece il numero dei decessi. Rispetto alla settimana scorsa, il dato è calato del 10%.

Coronavirus, Oms: “È il maggior incremento settimanale di sempre”

L’Oms ha reso disponibili i dati relativi al Coronavirus nella settimana dal 14 al 20 settembre. 2 milioni di nuovi positivi e decessi scesi del 10% rispetto alla settimana precedente. In totale, dall’inizio della pandemia, sono 30,6 milioni i casi contati, con 950mila decessi. “È il maggior incremento settimanale da quando è scoppiata la pandemia” le parole riportate dall’Oms: “Sono però state registrate 37mila morti, portando ad un calo del 10% rispetto ai giorni scorsi“.

In realtà, le cifre riportate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – ha spiegato l’Ansa – si basano sui dati ufficiali dei vari Paesi che, in molti casi, sono però incompleti. Molti stati, infatti, riportano solo i casi gravi, mentre altri non sono in grado di contare tutte le infezioni da Coronavirus registrate. In generale, l’Europa ha avuto il più forte aumento delle vittime (+27%), mentre gli Usa hanno il primato dei nuovi casi (+38%).

