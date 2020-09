Calciomercato Milan, Maldini vira sul difensore della Bundesliga

Il prossimo colpi di calciomercato del Milan potrebbe essere in difesa e dopo le difficoltà riscontrate per Milenkovic, Maldini ha deciso di virare sul centrale della Bundesliga

Il Milan in questa sessione di calciomercato si sta muovendo bene tra conferme ed acquisti di prospettiva. Il prossimo colpo rossonero potrebbe arrivare in difesa. Il dt Maldini fin da subito ha deciso di puntare su Nikola Milenkovic della Fiorentina, trovando però il muro viola di fronte. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, vista la situazione si sarebbe deciso di virare su Matija Nastasic dello Schalke 04. L’idea sarebbe nata dall’agente Fali Ramadani e subito sposata da Maldini che gradirebbe prendere un calciatore che ha già giocato in Italia, proprio con la maglia della Fiorentina nella stagione 2011-2012.

LEGGI ANCHE—> Ventotene, frana sull’isola: rimaste isolate 15 case e un albergo

Calciomercato Milan, si avanza a fari spenti per Bakayoko

Nonostante nelle ultime settimane pare che il Milan si sia allontanato da Bakayoko, a causa delle alte richieste del Chelsea, la realtà sarebbe ben diversa. I rossoneri starebbero, secondo Sport Mediaset, lavorando sotto traccia per il mediano francese. La speranza è quella di ottenere uno sconto dai Blues, che tra l’altro non lo reputano centrale nel progetto, negli ultimi giorni di mercato.

Nel frattempo, comunque, si lavora anche per Chiesa della Fiorentina per la fascia destra d’attacco. Il presidente Commisso, rassegnato dalla possibilità che il calciatore non rinnovi, avrebbe calato le proprie pretese economiche. Si è passati da 70 milioni di euro a 50, ma c’è da fare i conti con la Juventus. Anche i bianconeri sarebbero interessati all’esterno figlio d’arte, soprattutto qualora si riuscisse a piazzare Douglas Costa che è vicino al Wolverhampton. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi in tal senso.

LEGGI ANCHE—> Suarez, la Procura indaga sull’esame di italiano: il motivo