Artico, cala il livello dei ghiacciai: il secondo dato peggiore di sempre

Il livello dei ghiacciai nel Circolo Polare Artico è calato sotto i 4 milioni di chilometri quadrati registrando il secondo dato peggiore di sempre

Il ghiaccio marino artico è sceso sotto i 4 milioni di chilometri quadrati per la seconda volta dal 1979. Secondo quanto riportato dal National Snow and Ice Data Center (Nsidc) degli Stati Uniti, i ghiacciai hanno raggiunto una superficie di soli 3,74 milioni di chilometri al 15 settembre. Ora, però, dovrebbe iniziare ad espandersi nuovamente con l’inizio dell’autunno.

Il ghiaccio marino artico tende a contrarsi negli ultimi 14 anni, ma gli ambientalisti hanno lanciato l’allarme in merito al riscaldamento degli oceani ed all’aumento dei tassi di estinzione.

“Questo è stato un anno pazzesco al Nord con minimi record ed ondate di calorie sopra i 38°. Stiamo andando verso un Oceano Artico senza ghiacciai. Un altro anno con un nuovo chiodo nella bara”, questo è quanto spiegato dal direttore dell’Nsidc Mark Serreze.

Un’analisi finale è prevista, però, per ottobre dato che ora le misurazioni sono solo preliminari. “La rapida scomparsa dei ghiacci marini è un evidente messaggio di quanto il nostro pianeta sia in pericolo. Con lo scioglimento dell’Artico, l’oceano assorbe più calore e tutti noi diventiamo più esposti agli effetti devastanti dell’emergenza climatica”, afferma Laura Meller di Greenpeace Nordic che è impegnata in una spedizione proprio nell’Artico sull’Arctic Sunrise. “La calotta artica è un oceano ghiacciato che ha urgente bisogno di protezione e i leader mondiali devono comprendere il ruolo degli oceani nell’affrontare la crisi climatica”, continua. “Oceani sani sono cruciali per alcune delle popolazioni più emarginate del mondo, che subiscono l’impatto della distruzione degli ecosistemi marini e dei cambiamenti climatici. Dobbiamo cambiare subito il nostro modo di prenderci cura l’uno dell’altro e del nostro Pianeta. Dobbiamo proteggere almeno il 30% dei nostri oceani entro il 2030 anche per far fronte alla crisi climatica”.

“The year 2020 will stand as an exclamation point on the downward trend in Arctic sea ice extent. We are headed towards a seasonally ice-free Arctic Ocean and this year is another nail in the coffin.” We’ve called the likely #Arctic sea ice minimum extent: https://t.co/xfjgaJCPSZ pic.twitter.com/t5DBMJ5o5e

— National Snow and Ice Data Center (@NSIDC) September 21, 2020