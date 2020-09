Uomini e Donne, Jessica fa la sua scelta: si conoscevano già?

Forti dubbi, tantissime perplessità. La scelta di Jessica a Uomini e Donne ha qualcosa di veramente strano: dopo 3 settimane esce dal programma con un corteggiatore

Il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, con la conduzione di Maria De Filippi subito fa parlare di sé. Al centro dell’attenzione, questa volta, c’è Jessica Antonini. L’accusa mossa nei suoi confronti, dal mondo del web, è che ci ha messo soltanto 3 puntate a scegliere tra le decine di corteggiatori che si sono presentati per lei. Insieme a Sophie Codegoni, Davide Donadei e Gianluca De Matteis, era una delle troniste di questa nuove edizione, partita il 7 settembre.

Dopo soltanto poche settimane il colpo di scena – o di fulmine, che dir si voglia – perché la giovane mamma rietina, è convinta della sua scelta. Probabilmente è quella più veloce della storia del programma di Maria De Filippi. Tuttavia, qualcosa non torna.

Uomini e Donne, la scelta di Jessica: tutto premeditato?

Sguardi di intesa durante l'esterna di Jessica e Davide! Come li vedete insieme? #UominieDonne Pubblicato da Uomini e Donne su Mercoledì 16 settembre 2020

Jessica Antonini, secondo il portale IlVicolodelleNews.it ha fatto la sua scelta improvvisa. Sarà Davide Lo Russo l’uomo con cui la giovane uscirà dal programma. Secondo le anticipazioni, infatti, Jessica è entrata in studio ed ha comunicato la sua scelta. Per un attimo c’è stato qualche momento in cui tutti erano perplessi, sbalorditi, ma l’interesse per il Can Yaman italiano era palese. Il web, però, non è così clemente come chi era in sala.

Con il supporto dell’opinionista Deianira Marzano, infatti, molti dettagli sono venuti alla luce ed il sospetto è che i due si conoscessero già. L’avrebbero fatto, infatti, soltanto per un po’ di visibilità: non sarebbe né la prima né l’ultima coppia a farlo, se si ripensa a quanto combinato da Sara Affi Fella. “Entrambi di Como, gelosi fin da subito”, i fan del programma chiedono che vengano allo scoperto e chiedano scusa.