Tasmania, settanta balene spiaggiate: via ai soccorsi

A largo delle coste di Macquarie Harbour, in Tasmania, sono state ritrovate settanta balene spiaggiate: immediati i soccorsi della protezione ambientale

A largo della costa di Macquarie Harbour, in Tasmania (Australia), sono state ritrovate circa settanta balene spiaggiate, le quali sono rimaste bloccate in una baia. Gli esperti, insieme alla Protezione Ambientale del posto, si sono immediatamente adoperati per soccorrerle. E’ partita la corsa contro il tempo per riportare i cetacei nell’oceano.

LEGGI ANCHE—> Lampedusa, sbarchi raffica in poche ore: hotspot al collasso

Tasmania, 70 balene spiaggiate: la situazione

Le balene si trovano sulla costa occidentale dell’isola che è poco popolata ed i mammiferi in questione sarebbero rimasti incagliati su un banco di sabbia. Fenomeni di questo tipo lì accadono spesso, ma stavolta a rendere difficoltoso il soccorso è il grosso numero di animali coinvolti nell’incidente. “Ulteriori equipaggi con attrezzature adatte al salvataggio delle balene arriveranno più tardi”, ha spiegato il dipartimento dell’ambiente della Tasmania. Alcune volte, comunque, riescono a ritrovare la strada dell’oceano autonomamente come accaduto ad una megattera rimasta bloccata in un fiume tropicale del nord dell’Australia.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus Londra, il governo valuta un nuovo lockdown