Spagna, a Madrid nuovo lockdown per oltre 850 mila persone

Scatta un nuovo lockdown a Madrid, capitale della Spagna, dove saranno circa 850 mila le persone che nei prossimi 14 giorni subiranno importanti restrizioni

A Madrid, capitale della Spagna, è scattato a mezzanotte un nuovo lockdown che riguarderà oltre 850 mila abitanti, i quali subiranno importanti restrizioni per i prossimi 14 giorni. Le autorità hanno deciso anche di schierare più di 200 agenti per eseguire controlli sulle strade, in autobus e metropolitane. La scelta del governo è avvenuta a seguito del continuo aumento dei casi negli ultimi giorni.

Per la precisione, il piano elaborato dal comune di Madrid prevede la quarantena per sei quartieri della capitale ed in altre sei città. Le pattuglie presenti in strada potranno fare multe dai 600 euro a salire e verranno supportate dai militari nelle zone più affollate. L’allerta è arrivata anche dal Ministero della Salute spagnolo che ha riferito che almeno 1500 persone nella regione non hanno rispettato i protocolli di sicurezza negli ultimi tempi.

Madrid, tutte le regole del nuovo lockdown

Per quel che riguarda locali commerciali e simili, ci sarà l’obbligo di chiusura entro le 22 tranne che per farmacie, studi medici e veterinari e distributori di benzina. Ristoranti e strutture ricettive funzioneranno al 50%, mentre i tavoli dovranno attenersi a rispettare il metro di distanza l’uno dall’altro. Ad un solo tavolo non potranno sedere più di sei persone contemporaneamente. I luoghi di culto potranno essere occupati solo per il 30% della capienza massima ed all’interno la distanza tra persone dovrà essere di almeno 1.5 metri. I partecipanti a cerimonie di vario genere (es. matrimoni e funerali) non potranno essere più di 15. L’attività sportiva potrà invece essere praticata sia all’aperto che al chiuso, ma in quest’ultimo caso la capienza della struttura dovrà essere occupata massimo per il 50%. Sospesa la frequentazione di parchi, giardini pubblici e parchi gioco.

