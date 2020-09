Intorno all’ora di pranzo di lunedì 21 settembre, un violento nubifragio ha colpito la provincia di Roma. A riportare maggiori danni sono le zone di Tivoli e dei Castelli Romani.

Un violento nubifragio ha colpito la provincia di Roma. L’allerta era stata già lanciata dalla Protezione Civile, la quale aveva preannunciato il violento temporale sul territorio laziale. La pioggia torrenziale ha colpito in modo particolare l’entroterra romano ed il versante orientale capitolino.

Le zone più colpite sono state quelle di Tivoli e dei Castelli Romani. Qui, come comunicato dai soccorritori, la situazione è tragica. La Sala Operativa del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di via Genova, per prestare soccorso alle persone, ha inviato anche nuclei speciali come SAF e sommozzatori. Sono state molteplici le richieste di intervento in modo particolare nelle zone di Tivoli e Castelli Romani.

Le strade allagate hanno causato difficoltà alla circolazione anche sull’A24 Strada dei Parchi con pioggia battente e traffico rallentato fra il bivio del Grande Raccordo Anulare e l”uscita Castel Madama.

Roma, violento nubifragio: allagamenti a Tivoli e ai Castelli Romani

Intorno allora di pranzo di lunedì 21 settembre, un violento nubifragio si è abbattuto nella provincia romana. In modo particolare, a riportare maggiori danni sono le zone di Tivoli e dei Castelli Romani.

In queste zone, i centralini dei Vigili del fuoco hanno ricevuto moltissime chiamate per richieste di intervento. La maggior parte delle segnalazioni riguardavano soprattutto gli allagamenti di strade e abitazioni.

Il comando provincia dei pompieri di Roma ha inviato sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i nuclei speciali come SAF e sommozzatori.

Da segnalare un intervento si salvataggio effettuato dalla polizia locale di Albano Laziale e di Castel Gandolfo che ha salvato il conducente di uno scooter, sommerso per metà dalla tantissima acqua caduta intorno all’ora di pranzo.

