Ricette dolci: come preparare la torta ai sette vasetti

Un dolce facile e veloce, morbido e gustoso. La torta ai sette vasetti è adatta ad ogni età e ad ogni pasto, preparata una, non tornerete più indietro

La torta ai sette vasetti deve il suo nome alla facile preparazione. I vasetti, sono di yogurt, perché sarà l’unico misurino che ci servirà per preparare un dolce morbido e gustoso. Semplici ingredienti formeranno un unico composto delizioso, adatto per merenda e colazione, per grandi e piccini. Vediamo come prepararla.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1 vasetto di yogurt

2 uova

3 vasetti di farina

2 vasetti di zucchero

1/2 vasetto d’olio di girasole

1/2 vasetto di latte

1 bustina di lievito

1 bustina di vanillina

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette top: come preparare una zuppa di verdure dietetica

Procedimento per preparare una morbidissima torta ai sette vasetti

Per cominciare a preparare la torta ai sette vasetti, prendere un grosso recipiente, che ci servirà per unire tutti gli ingredienti. Iniziare sbattendo 2 uova intere e 2 vasetti di zucchero. Non appena il composto risulterà, più o meno, omogeneo versarci il vasetto di yogurt. Una volta raccolto, per bene, tutto lo yogurt, sciacquare il contenitore, asciugarlo minuziosamente ed utilizzarlo come misurino. Aggiungere dunque il mezzo vasetto d’olio di girasole.

CONSIGLIO: per amalgamare bene il tutto va bene la frusta – e tanto olio di gomito – ma va ancora meglio lo sbattitore elettrico, per far sì che tutti gli ingredienti siano ben mischiati.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, versare poco a poco la farina ed il lievito. Di pari passo con la farina, versare a filo anche il latte che vi aiuterà a rendere il tutto più cremoso. Per finire, aggiungere la vanillina e mescolare. Quando il composto sarà omogeneo e cremoso, versare in una pirofila imburrata ed infarinata e cuocere in forno a 200°C per 30 minuti.

CONSIGLIO: per i più golosi, una volta raffreddata la torta, può essere farcita con qualsiasi crema. Il risultato sarà delizioso.