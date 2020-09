Playstation 5, preorder esauriti: le scuse di Sony

È già caos intorno alla PlayStation 5. La nuova console di Sony sta letteralmente andando a ruba, facendo già esaurire tutti i preorder

Solamente qualche giorno fa, Sony ha presentato ufficialmente la nuova PlayStation 5, annunciando prezzo e data d’uscita. Una notizia che ha fatto letteralmente impazzire tutti i fan della console, impazienti di avere tra le mani la next-gen. Poco dopo la presentazione, la casa giapponese ha reso disponibili i primi preorder.

Inutile dire che sono andati a ruba, finendo sold out in pochissimi giorni. Da questo momento in poi, in rete è scoppiato un vero e proprio caos. Oltre che dall’hype dei fan, però, l’esaurimento dei preordini disponibili è stato dettato anche dalle poche scorte inviate ai vari negozi fisici e online. Per questo motivo, Sony stessa si è scusata e ha annunciato nuovi preorder nei prossimi giorni.

Tramite un tweet sul proprio account ufficiale, Sony ha tenuto a chiedere scusa a tutti coloro che non hanno potuto approfittare del preorder della nuova PlayStation 5. Soldout in pochissimo tempo, ha fatto scoppiare un vero e proprio caos sul web. “Dobbiamo essere onesti: i preorder della PS5 sarebbero dovuti essere molto più agevoli“ si legge nel testo: “Siamo veramente dispiaciuti per questo, e ci scusiamo“.

Alle scuse, è poi seguita una promessa da parte del colosso giapponese: “Nei prossimi giorni, rilasceremo un numero maggiore di PS5 disponibili in preorder” continua il tweet: “Più console saranno poi disponibili da qui alla fine dell’anno”. In uscita il prossimo 19 novembre in Europa, la nuova console costerà 499,99 euro per il modello standard, mentre la versione All Digital sarà venduta al prezzo di 399,99 euro.

