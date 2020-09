Pavia, auto finisce contro un palo: infermiera muore sul colpo

Nella notte tra domenica e lunedì 21 settembre un incidente nei pressi di Pavia ha visto morire sul colpo una giovane infermiera: i dettagli dell’incidente

Nella notte tra ieri ed oggi lunedì 21 settembre nei pressi di Pavia si è verificato l’ennesimo degli incidenti mortali di cui si ha notizia giornalmente. A farne le spese è stata una giovane infermiera di 27 anni, originaria di Sant’Angelo Lodigiano.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 17 ed ha visto l’auto sulla quale viaggiava l’infermiera, insieme ad un’altra ragazza e ad un uomo 31enne che guidava, schiantarsi contro un palo della luce per poi finire fuori strada. Le cause dello scontro sono ancora da accertare. La vettura proveniva da Miradolo Terme.

Sul posto sono prontamente accorsi gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 27enne. Le altre due persone a bordo del veicolo sono stati portati al Policlinico San Matteo di Pavia in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE—> Spagna, a Madrid nuovo lockdown per oltre 850 mila persone

Pavia, scontro auto-moto: gravissimo 49enne

Un altro incidente si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, nel pavese. Un motociclista si è scontrato con un’auto nei pressi dell’ex statale 35 di fronte al distributore della Q8. Il centauro 49enne, apparso subito in gravissime condizioni, è stato assistito dal 118 dopo essersi scaraventato sull’asfalto per diversi metri. L’uomo, all’arrivo dei soccorsi, aveva perso i sensi ed era in arresto cardiaco. Dopo una rianimazione di quaranta minuti, il cuore ha ripreso a battere. E’ stato poi trasferito al Pronto Soccorso sempre in condizioni molto gravi. Gli agenti della Polizia Stradale di Pavia hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

LEGGI ANCHE—> India, crolla palazzo di tre piani: 10 morti e 25 dispersi