In Sicilia, nel comune di Marsala in provincia di Trapani, è andato in scena un caso di razzismo. Un barista ha mandato via dal locale una donna di origini tunisine.

È successo a Marsala, comune in provincia di Trapani, in Sicilia. Qui una donna sarebbe stata cacciata da un bar dopo aver chiesto al barista di andare in bagno. La donna, inoltre, per poter usufruire della toeletta si sarebbe anche offerta di pagare una consumazione. La risposta del barista però non è cambiata.

Una volta fuori dal locale, indignata la donna, tra l’altro sposata con un uomo di Marsala, avrebbe deciso di raccontare in modo minuzioso l’intero accaduto.

Sabato scorso, 19 settembre, la donna è scesa in centro nel comune di Marsala, in provincia di Trapani, insieme a suo figlio. Dopo aver passeggiato, madre e figlio hanno deciso di andare in uno dei bar locali di Piazza Loggia. La decisione di entrare nel locale è scaturita dal fatto che la donna necessitava di andare in bagno.

Una volta dentro al primo bar, la donna ha detto ai microfoni di TP24.it che il barista gli ha risposto di essere “senza acqua”. Dopodiché si reca in un altro locale.

Marsala, razzismo in un bar: “Tunisina fitusa, vattene via”

In questo bar la donna vive l’esperienza del razzismo, della cosiddetta discriminazione razziale. La signora chiede di poter usufruire del bagno, ma il barista, come nell’occasione precedente le dice di non avere acqua. Allora la donna, che soffre di un particolare disturbo ai reni, ha detto di essere incinta, ma anzichè trovare aiuto ha avuto una brutta reazione dei dipendenti del locale. Questi le hanno iniziato a dare della bugiarda.

Ma non è tutto. La donna, che stava accusando ad avere dolori gravi aveva detto di essere disposta a pagare pur di andare in bagno. Di tutta risposta, il barista, in tono volgare e discriminatorio le ha detto: “Tunisina fitusa, vattene via”.

La donna ha immediatamente abbandonato il locale per trovare rifugio a casa sua. Ennesimo caso di razzismo con infamia nei confronti di un proprio simile.

