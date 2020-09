Oggi lunedì 21 settembre andrà in scena la Maratona Mentana, tradizionale appuntamento col direttore del TgLa7 Enrico Mentana per seguire il referendum costituzionale e le elezioni regionali

Tra ieri e oggi, gli italiani sono stati chiamati a votare per il referendum costituzionale indetto per il taglio dei parlamentari. Per quanto riguarda i residenti di Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto, poi, si sono tenute anche le elezioni regionali mentre, per 18 comuni capoluogo di provincia, ci sono state le amministrative.

Come da tradizione, oggi lunedì 21 settembre ci sarà la Maratona Mentana, lunga diretta condotta dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana. Nel corso dello speciale, verrà seguito lo spoglio dei voti del referendum, con tanti ospiti e commenti su quanto ne uscirà. La #maratonamentana andrà avanti dalle 14.15 alle 20.00 e, dopo una breve pausa, dalle 21.15 in poi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Referendum 2020, ecco i primi exit poll: c’è il ‘sì’ in vantaggio

Maratona Mentana 21 settembre, gli ospiti e i collegamenti

È già iniziata la Maratona Mentana del 21 settembre, tradizionale appuntamento col direttore del TgLa7 Enrico Mentana per seguire in diretta lo spoglio dei voti del referendum, delle regionali e delle amministrative. Come ormai da prassi, lo speciale andrà in onda fino a notte inoltrata, con tanti ospiti e collegamenti per commentare e dibattere su quanto ne uscirà dalle votazioni che si sono tenute tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi.

Tanti gli ospiti che, nell’arco della diretta, si alterneranno in studio con Mentana. Franco Bechis, Marco Damilano, Tommaso Labate, Agnese Pini, Annalisa Cuzzocrea, Paolo Mieli, Alessandro De Angelis, Mario Sechi e Lina Palmerini tra gli altri. Inoltre, ci saranno collegamenti con gli inviati, oltre che aggiornamenti continui con le proiezioni fornite da SWG.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Lampedusa, sbarchi raffica in poche ore: hotspot al collasso