Lazio, Muriqi è positivo al Covid-19: le condizioni

Allarme in casa Lazio con il neo attaccante biancoceleste, Vedat Muriqi, risultato positivo al coronavirus dopo aver fatto il tampone: le condizioni del calciatore

Brutta notizia in casa la Lazio, dove il neo acquisto Vedat Muriqi sarebbe risultato positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto al tampone. La notizia è rimbalzata dalla Turchia e confermata poi dai biancocelesti, anche se ad ora non è arrivato alcun comunicato ufficiale. Il calciatore negli scorsi giorni era a Roma per le firme, poi è volato in Turchia per questioni burocratiche e lì si è sottoposto al test. Attualmente, asintomatico, è in quarantena nel paese euro-asiatico. Il tecnico Inzaghi, comunque, per la prima giornata non avrebbe comunque avuto a disposizione il kosovaro anche alle prese con uno stiramento.

Non solo Muriqi, la Lazio valuta altri due acquisti

Dopo l’acquisto di Muriqi, arrivato per circa 18 milioni di euro, la Lazio starebbe valutando altri rinforzi. In particolare, la volontà sarebbe quella di acquistare un tassello per le corsie centrali di difesa. Nelle ultime ore starebbe prendendo piede l’idea Shkodran Mustafi dall’Arsenal, il quale lo valuta 15 milioni di euro. L’alternativa corrisponde all’ex Hoedt che attualmente gioca nel Southampton. Intanto, per la trequarti la Lazio starebbe valutando l’acquisto di Gaston Ramirez dalla Sampdoria. A proporlo al direttore sportivo biancoceleste sarebbe stata proprio la Samp visto che l’uruguaiano ha deciso di non rinnovare.

Koronavirüs teşhisi konan Vedat Muriqi’ye acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun @MuriqiVedat — Siyah Çoraplılar (@SiyahCorapIilar) September 20, 2020

