Lampedusa, sbarchi raffica in poche ore: hotspot al collasso

Gli hotspot di Lampedusa rischia il collasso, a causa del grosso numero di sbarchi nelle ultime ore. Il governatore Musumeci punta il dito contro l’Ue.

Un incredibile numero di sbarchi a Lampedusa ha fatto scattare l’allarme, con gli hotspot d’accoglienza oramai al collasso. Così nell’isola siciliana torna a scoppiare l’emergenza, specialmente negli hotspot. Infatti il numero massimo di persone accolte nei centri dovrebbe essere 192, ed invece ad oggi la cifra di migranti negli hotspot ha superato quota mille.

Dalle ore 19:00 della gioranta di ieri, sono stati registrati ben 20 sbarchi in poco più di 12 ore, sulla grande isola delle Pelagie sono sbarcate circa 400 persone. Inoltre nella gioranta di ieri, la Guardia Costiera ha riportato circa 26 approdi. Inoltre, la stessa guardia costiera ha dovuto svolgere delle operazioni di salvataggio.

Lampedusa, boom di sbarchi: arrivata anche la Alan Kurdi

Ma gli sbarchi non sono ancora terminati. Infatti nelle ultime ore è approdata anche la Alan Kurdi, con a bordo 133 migranti. A bordo della Alan Kurdi, la Guardia Costiera ha riportato anche 62 minori, di cui un neonato di 5 mesi. Sul proprio profilo Facebook, la Ong tedesca ha riportato la vulnerabilità di queste persone.

Con la nuova “emergenza” in atto, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, torna ad alzare la voce, ma sorpattutto a puntare il dito contro l‘Unione Europea. Musumeci ha chiesto un ragionamento da parte dell’Unione Europea, in vista del vertice europeo fissato al 23 settembre. Il governatore siciliano afferma che l’Europa è scoperta sul fronte più importante, quello Mediterraneo, arrivando ad abbandonarlo. Musumeci ha poi dichiarato che l’Unione Europea non può fare finta di niente, altrimenti a pagare il caro prezzo saranno la Sicilia ed il resto dell’Italia.

Ma lo sfogo di Musumeci non finisce qui. Infatti per il governatore c’è una vera e propria “strafottenza” e voglia di strumentalizzare. Infatti il governatore ha concluso affermando: “Quelli che difendono i diritti umani sono accusati di razzismo; quelli che se ne fregano della salute degli ultimi, sono pronti per la canonizzazione“. Insomma il governatore siciliano passa nuovamente la palla bollente all’Ue, in attesa di azioni e spiegazioni.

